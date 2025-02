Por: Tu Barco News

Somos un medio de comunicación digital independiente, nuestra labor se centra en informar a través del periodismo ciudadano buscando impactar con historias y acciones a la sociedad. Hacemos #PeriodismoCiudadano. Visitar sitio

Muchas personas en algún momento se sienten atrapadas en la rutina diaria y anhelan un cambio radical que les brinde mayor bienestar. Este es el caso de ‘Caritops’, una joven que decidió dejar atrás su trabajo de seis años en una empresa para mudarse a una playa en busca de una vida más tranquila.

(Vea también: ‘Influencer’ dice que fue retenida y amenazada de muerte en visita a las rocas de Suesca)

A través de su cuenta de TikTok, ‘Caritops’ compartió su experiencia y expresó su motivación para tomar esta decisión. “Definitivamente lo que una canción le hace a una chica”, escribió en la descripción de su video.

Durante seis años, ‘Caritops’ trabajó en una empresa con un buen salario y la posibilidad de ascender, pero a pesar de tener una estabilidad económica, la joven quería un cambio en su vida. “La vida no puede tratarse de estar sentado 24/7 frente a un computador y además, trabajando para alguien más. Yo la verdad me cansé”, aseguró.

Según relató, su trabajo le generaba altos niveles de estrés y ansiedad, afectando su bienestar físico y emocional. “Había días en donde yo no desayunaba, no podía dormir bien, lloraba del estrés y la ansiedad porque la jornada laboral era muy larga“, explicó.

A finales de 2024, Caritops aprovechó unas vacaciones que le otorgaron después de dos años de trabajo continuo. Decidió visitar las hermosas playas de Santa Marta y fue allí donde comenzó a reflexionar sobre su vida. “Pensé muchísimas cosas”, señaló.

Lee También

“Dicen que vivir cerca del mar te hace más tranquilo, y eso es lo que yo quiero para mi vida, literalmente, vivir en el mar”, expresó, destacando la importancia de la paz mental y emocional que buscaba en su nueva vida.

Después de disfrutar de sus vacaciones, ‘Caritops’ decidió dar el gran paso y renunciar a su empleo. “Ustedes no se imaginan la paz que me ha dado. Obviamente soy consciente, tengo mis ahorros, pero estaba desesperada, no podía dejar de vivir mi vida”, concluyó.

(Lea también: Hombre golpeó con una pala al jefe de su esposa por no darle días de descanso)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.