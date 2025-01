Por: Caracol TV

Con 24 años, Pedro Marqués tuvo que afrontar un complejo diagnóstico sobre su estado de salud al dirigirse a recibir atención médica por un dolor en la nuca. El joven terminó por perder la movilidad en sus cuatro extremidades.

De acuerdo con la información recopilada por el diario El Tiempo, Marqués se presentó en un hospital en abril de 2024, en Maringá, ciudad perteneciente a Paraná (Brasil), ya que presentaba una molestia en uno de sus hombros, tal vez pensando que se trataba de una consecuencia de su postura diaria en su trabajo.

El hombre fue atendido y posteriormente dado de alta. No obstante, a los dos días debió regresar al hospital, pues el dolor pasó de su hombro a la nuca.

Una vez en el centro médico, el cuerpo de Marqués empezó a perder fuerza y cada vez le respondía menos. “Cuando llamé a la enfermera, estaba de pie y ella me preguntó qué estaba pasando. Luego me caí de la silla y ya no sentí nada. Ni el dolor ni el cuerpo. Detuvieron todo. Estaba consciente y aterrorizado”, indicó el joven, citado por el mencionado diario.

El hombre fue diagnosticado con un hematoma epidural cervical espontáneo, un padecimiento bastante extraño y poco común que tan solo afecta a una persona entre un millón. Esta condición sugiere un sangrado que comprime la médula ósea del paciente. Este tejido es el encargado de conectar al cerebro con el resto del cuerpo.

A los pocos días de haber sido hospitalizado, el neurólogo Gabriel Bortoli le practicó a Marqués una cirugía para extraer del hematoma 4,4 mililitros de sangre. El especialista explicó que esta es “una cantidad muy pequeña de sangre, pero como es una región muy sensible y compacta, termina empujando la médula contra la pared ósea de nuestra columna”.

Sobre la causa de este diagnóstico, el médico aseguró que “hicimos toda la investigación y hasta el momento todo ha sido negativo. Esto es compatible con lo que tenemos en la literatura médica, pero a medida que mejore, se pueden repetir las pruebas. Lo que tenemos al principio es que es un sangrado idiopático, es decir, sin una causa concreta, y en estos casos la probabilidad de recurrencia es prácticamente nula”.

Tras estar 85 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el joven fue finalmente dado de alta. En los casi tres meses hospitalizado, el hombre presentó complicaciones respiratorias, por lo que tuvo que ser inducido a un coma durante nueve días, según detalló el diario El Tiempo.

Tras su salida, Marqués se encuentra viviendo con sus padres y una hermana en una casa que la familia debió adaptar para las necesidades físicas y médicas del joven. Además, inició con terapias para trabajar su movilidad e irla recuperando poco a poco. Ya puede mover dedos y respirar por sí solo, sin la ayuda de un respirador.

“Trabajamos intensamente con él, desde sentarse en la cama, en una silla, caminar por la calle. Es un trabajo mental, psicológico y físico, y siempre reforzando su aspecto respiratorio, que desde el principio fue un éxito y logramos sacarlo de la traqueotomía”, explicó Gabriel Prevital, fisioterapeuta del hombre.

Una de las motivaciones de Márques ha sido el apoyo incondicional de su novia en todo el proceso médico y en la recuperación que lleva. Antes de haber sido diagnosticado, él había planeado pedirle matrimonio a su pareja, Ana Clara Dinardi.

“Hablé con él en coma, pero no sabía si me estaba escuchando. Luego le dije que no había visto el anillo porque quería que me lo diera. De repente, muchas lágrimas empezaron a salirle del ojo y ambos lloramos”, acotó Ana Dinardi, en el citado medio.

Pedro Marqués continúa en su proceso de recuperación con la esperanza de volver a recuperar la movilidad en sus cuatro extremidades y mejorar su calidad de vida. “Todavía no puedo aceptar todo lo que pasó, lloro mucho, me enojo, pero tengo mucho apoyo de mi familia, que me ayuda a calmarme y entender lo que está pasando. Los videos también me han ayudado mucho. Gracias al apoyo de la gente, hoy estoy muy bien y más tranquilo”, puntualizó el joven.

