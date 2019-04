Teddy, de 4 años, encontró la máquina por casualidad en la casa y decidió que quería tener el mismo corte de su papá, por lo que se pasó la rasuradora por su cabeza. El resultado fue un mechón en su frente, informó el diario The Sun.

Sin embargo, lo que más le preocupó a la madre fue ver a su hija Eloise sin pelo en la parte de atrás de la cabeza.

Leigh le pregunta a Eloise si le gusta su nuevo corte de cabello, y ella le responde que “no”. Luego, la niña le dice que “parece un niño”, en medio de un ligero llanto.

Para consolarla, la madre la abraza y le dice que es una niña muy hermosa y que su pelo crecerá muy pronto.

En otro aparte del video, aparece un hombre que está afeitando por completo la cabeza de Teddy, que se ve feliz por su nuevo ‘look’.

De acuerdo con Leigh, el hecho ocurrió cuando se estaba bañando para su turno nocturno y dejó la máquina a la vista de los niños, rescató el medio inglés.

Y’all, my nephew found the electric shaver and went wild 😂😂😂😭😭😭 pic.twitter.com/qdPbwYzs10

— Ian Hagadorn (@itsiannn) April 13, 2019