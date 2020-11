Ese Observatorio de palabras, anota la misma Real Academia Española (RAE), da información sobre expresiones que no están en el diccionario, pero que han creado dudas en los hablantes del español.

Dentro de esos términos, aparecen “neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos y regionalismos”. Y llamó la atención que en ese grupo de expresiones apareció el término alusivo al lenguaje inclusivo, que tanto ha dividido a los hispanoparlantes.

De acuerdo con la cadena de televisión española RTVE, la RAE había incluido el pronombre “elle” a la plataforma, aunque resaltó que su uso “no está generalizado ni asentado”.

No obstante, lo definió como “un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes”.

Después de que varios medios destacaron que ese pronombre había entrado al radar de la Real Academia Española y de que las opiniones se dividieron en las redes sociales, la palabra desapareció repentinamente de la página.

Cuando cualquier usuario trata de ingresar al enlace en donde estaba publicada la definición, el portal digital de la RAE arroja un error 403. De la palabra inclusiva “elle”, no quedó mayor rastro.

De acuerdo con El Comercio, de Ecuador, la institución decidió retirar la palabra debido a la confusión causada entre los hablantes.

Además, el revuelo en redes sociales por la supuesta inclusión del término en el diccionario hizo que la RAE aclarara que eso aún no ha ocurrido y que, por ahora, no acepta su uso.

No. El «Observatorio de palabras» ofrece información sobre palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso.

— RAE (@RAEinforma) October 30, 2020