Naty Castillo lanzó una reflexión en un comentario de Facebook luego de ver que ‘La liendra’ había anunciado que acababa de cumplir un sueño: comprar su casa propia.

La médica abrió el debate y se quejó porque ella, que no tiene vivienda propia, mientras lucha contra la pandemia del coronavirus, un “tipo que hace bobadas en redes” adquirió una.

“Soy médico especialista. Todos los días me levanto y le pongo la cara a la pandemia…. Así como yo hay muchos profesionales que no han podido comprarse su propio inmueble, un tipo salido de la nada que se la pasa haciendo puras bobadas en redes, con un nivel de educación paupérrimo, adquiere lo que muchos colombianos no podemos”, zanjó Castillo .