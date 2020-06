Un video divulgado por Todo Noticias muestra que el ladrón puso en marcha su moto sin percatarse de lo que había ocurrido; sin embargo, segundos después —cuando ya se había dado cuenta de que a la mujer se le había enredado el pelo— siguió arrastrándola por el asfalto.

Las imágenes evidencian que el sujeto también le lanzó patadas a la víctima, que se aferró a la pierna del delincuente para evitar que la siguiera arrastrando.

Patricia Maldonado, testigo de lo sucedido, le contó al Clarín que activó una alarma vecinal al oír los gritos de la víctima y, además, llamó a la policía.

“Yo en ese momento no pensé que [el ladrón] podía tener un arma. Era tanta la desesperación que no me imaginé lo que podía pasar. Mi vecino salió corriendo y le pegó una trompada. Ahí se ve que se asustó, soltó la moto y se fue”, agregó Maldonado.