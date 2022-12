Las fiestas de final del año en las empresas suelen ser la oportunidad para integrar al personal y que ellos disfruten de un espacio lejano al estrés del día a día.

Eso sí, hay quienes no gozan del cariño de sus compañeros y prefieren no asistir a ese tipo de festejos, como le ocurrió a un hombre en Francia que fue despedido de la empresa en la que trabajaba por no irse de fiesta con sus amigos del trabajo.

Los que no pueden quejarse de mal ambiente laboral son los trabajadores de la empresa Citadel, porque su jefe les dio el regalo que muchas personas en el mundo quisieran recibir.

Multimillonario hizo cerrar Disney para hacer fiesta con sus empleados

Ken Griffin, empresario multimillonario y fundador de la empresa Citadel, pagó para poder tener en exclusiva los parques de Disney, en Florida, solo para el disfrute de sus empleados y con todos los gastos pagos. Griffin invitó a empleados y socios, incluidas sus respectivas familias, a un día de diversión en el parque Epcot, actividades y paseos temáticos centrados en el espacio y la tecnología.

De hecho, el multimillonario pagó los tiquetes de sus trabajadores para que viajaran desde Chicago, Toronto, Zúrich, París y otras partes de Europa, hasta Florida.

Como para cerrar el fin de semana de ensueño para su grupo de trabajadores, Griffin hizo un concierto privado con la banda inglesa Coldplay, la cantante Carly Rae Jepsen y eDJ Diplo, según informó Viveusa.mx.