A muchas personas en el mundo laboral no les gusta asistir a cumpleaños, despedidas y ‘baby shower’, entre otras actividades del día a día de las compañías.

Algunos trabajadores abusan de las festividades y hubo, por ejemplo, quienes durante la pandemia rompieron su cuarentena para ir a las discotecas a vacilar con sus amigos.

Esa no fue la historia de un trabajador de la compañía francesa Cubik Partners quien fue despedido por no tener buen “ambiente laboral”.

Hombre fue despedido por aburrido, pero ganó indemnización

La empresa decidió sacar de su personal al hombre en 2015 porque, según ellos, era “cuadrado y aburrido”. Al entregarle su carta de despido le manifestaron que se debía a una“inadecuación profesional”.

La declaratoria de la empresa también decía que él era una persona “difícil de tratar y no sabía escuchar”. El hombre no se quedó callado y llevó el caso ante el Tribunal de Casación de París alegando que no compartía la definición de diversión que tenía la empresa “basada en la incitación a participar en varios excesos”.

La resolución judicial indicó que en la empresa“violaba el derecho fundamental a la dignidad y el respeto a la vida privada”. Por ese motivo, el caso revivió y por fin el Tribunal ordenó que fuera indemnizado con 3.000 euros (15 millones de pesos colombianos).

La exigencia inicial del trabajador fue de 461 mil euros más por daños y perjuicios, pero esa solicitud será analizada posteriormente, según informó el portal Meganoticias, de Chile.