En TikTok se viralizó la historia de una mujer que aseguró haber conocido en redes sociales a un hombre, el cual al verla en persona la rechazó. Al parecer, su abuso de los filtros la hizo ver muy distinta y su enamorado se sintió “estafado”.

Los dos creyeron haber encontrado a su media naranja y se habían citado en Washington. De hecho, el hombre estaba tan tragado que le pagó el pasaje desde donde ella vive. Pero al verla prefirió cancelar el encuentro.

Ninoska Rodríguez, una mujer radicada en Massachusetts y protagonista de la historia, contó que el hombre quedó sorprendido por la diferencia entre su apariencia en persona, respecto a sus fotos en redes sociales.

Fue tal el impacto que el hombre la mandó a volar y Ninoska quedó abandonada en la terminal aérea. “Para el chico que me pegó el viaje a Washington D.C., y después que me vio sin filtros no quiso nada conmigo. En realidad soy culpable de abusar de filtros. Debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, escribió la mujer.