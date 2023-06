Como una historia de película. Una usuaria de la reconocida red social para videos TikTok, publicó un clip en el que cuenta de manera muy resumida una traumática experiencia, que vivió a manos de su expareja y su antigua suegra.

Aunque el tema de las infidelidades suele ser muy trillado y hasta cotidiano, en esta ocasión no fue para nada ‘normal’, ya que la internauta contó que no solo le pusieron los cuernos, sino que también le hicieron la peor jugada posible. Su novio se involucró en una relación sentimental con su propia madre, es decir, madre biológica e hijo sostenían un vínculo incestuoso.

“Yo dándome cuenta que mi ex me engañaba con su propia madre es algo por lo que probablemente debería ir a terapia y no algo con lo que bromeo con mis amigos”, se lee en el texto que escribió la joven.