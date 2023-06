Una curiosa venganza de un gato contra una señora que le lanzó agua, le está dando la vuelta a la internet. El video fue subido a la plataforma TikTok y ha generado todo tipo de comentarios, aunque los gatos son conocidos por su personalidad arisca, este mostró su inteligencia y astucia.

Pues un felino en condición de calle no aguantó que una vecina le haya echado agua, así que espero a que se diera vuelta y se lanzó sobre ella y la hizo girar varias veces, no se soltaba de su vestido. No la dejó ir sin darle su “merecido”, expresaron algunos internautas.

El clip fue compartido en la cuenta del usuario @Btsmabel4 y se ve cómo la mujer, con un balde de agua en mano, le tiraba al animal, para ahuyentarlo del lugar.

Después de dar varias vueltas, la mujer terminó por caer al pavimento y se marchó asustada por la sagacidad del minino.

“A veces pienso que algunos humanos se ponen a la altura de un animal”, fueron algunas reacciones a la publicación del intrépido minino. “Bravo michi. No te dejes molestar por nadie”, “Suerte de la señora que no se le lanzó a la cara”, “La venganza del michi”, El gato nada le hizo y lo agredió por las puras”, “Eso le pasa por molestar al gatito. Él estaba tranquilo descansando”, fueron alguno de los comentarios en la red social.

Cabe resaltar que no se sabe con certeza si el video es actual y en donde ocurrió, solo que se ha vuelto viral en TikTok.