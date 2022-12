Para algunos jóvenes trabajar se puede convertir en la peor experiencia, como es el caso de un joven que en medio del llanto contó a sus seguidores lo frustrado que se sentía por tener que trabajar como barista en una famosa cafetería de Estados Unidos, 25 horas a la semana con turnos rotativos los fines de semana, además de estudiar.

“Estoy por renunciar. Soy un estudiante a tiempo completo. Trabajo por 25 horas a la semana y los fines de semana mi turno ocupa todo el día desde la apertura hasta el cierre, unas 8 horas y media los sábados y domingos. Llevo tres horas y media en mi turno. Hay tantos clientes y tenemos cuatro personas en el piso todo el día”, explicaba el joven en medio del llanto.

Por supuesto las declaraciones del joven se hicieron virales con más de 11 millones de reproducciones, además de abrir un debate entre internautas sobre la experiencia del muchacho:

“Siento que el mundo se está volviendo más suave por segundo. Nunca había visto a tantos bebés llorar colectivamente. Este mundo no nos debe nada, “como enfermera que trabaja turnos de 12 horas donde el almuerzo probablemente no sucederá, esta tiene que ser la generación más ingrata de la historia”, “no lloré ni una sola vez cuando estuve despierto durante más de 30 horas seguidas debido a volar una misión de combate sobre Afganistán que duró 24 horas”.

Este no sería el primer ‘millennials’ en quejarse de la vida laboral, pues hace algunos meses una joven también se hizo viral tras afirmar que buscaba alguien que la mantuviera porque ella no quería trabajar, e incluso también se conoció el caso de una joven que afirmó que era demasiado bonita para trabajar.