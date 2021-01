De acuerdo con RPP Noticias, la policía de la ciudad de Huarmey, en Perú, intervino la fiesta de cumpleaños de Nicolle Medina Sánchez, de 22 años, en la que participaban amigos y familiares el pasado jueves 14 de enero.

Las autoridades interrumpieron la reunión porque en la ciudad de la región de Áncash había toque de queda por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, explica el mismo medio.

Los oficiales que llegaron hasta la casa de la joven, según el diario peruano, encontraron bebidas alcohólicas y se percataron de que los asistentes no guardaban distanciamiento social e incumplían con el uso correcto del tapabocas.

Los policías llevaron a la comisaría a Nicolle y la hicieron posar junto a su torta de cumpleaños. Además de publicar la foto en redes sociales, le pusieron una multa por incumplir las normas, detalla RPP.

Tras la viralización de este suceso en redes, Nicolle Medina Sánchez, junto a su madre, anunció que denunciará por daños psicológicos a los policías que la detuvieron cuando celebraba su cumpleaños, publica El Comercio.

“Uno de los policías dijo: ‘Lleven la torta para tomarle la foto’. Me decía: ‘Pero sonríe, bájate la mascarilla’. Le dije que el protocolo no es que me baje la mascarilla, pero me respondió: ‘Yo quiero que te la bajes’”, expresó indignada la joven a ese medio.