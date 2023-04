En Canadá están en temporada de impuestos, los cuales pueden ser del 15 hasta el 33 % de los ingresos obtenidos en el último año fiscal.

Este es quizá uno de los gastos más grandes que hay al vivir allí, por lo que recomiendan comenzar el ahorro con tiempo para no llevarse sorpresas a la hora de recibir el monto. Ese fue el caso de una creadora de contenido mexicana, quién descubrió cuánto le toca pagar por impuestos y superó con creces lo que esperaba.

El video de la usuaria @stephanie_palma comienza con la joven con una risa nerviosa ya que acaba de recibir el correo con el monto que tendrá que pagar por impuestos, según lo que ganó en el último año.

Apenas abre el mensaje, la reacción de la joven cambia por completo y se le comienzan a escurrir unas lágrimas. Resulta que el correo dice que tiene que pagar más de 4.400 dólares, lo que son 79.480 pesos mexicanos.

Al ver el valor, la joven no sabe si reír o llorar y apenas puede decir “ay, Jesús”, y ver con incredulidad la pantalla del computador. “¿Qué pasa si no pago los impuestos?”, dice en un punto y sigue explicando que no se esperaba esa cantidad y menos porque no tiene un trabajo a tiempo completo.

Este video causó comentarios como “si le llegó por ese precio es porque tiene el dinero para pagarlo”, a lo que la mexicana respondió en una segunda publicación que tiene que resolver la situación con sus propios medios.

Impuestos en Canadá

En el sistema legal de Canadá, cualquier persona que permanezca dentro del país por más de 183 días al año es considerada residente y, por lo tanto, está obligada a pagar impuestos. Los montos de estos aportes se calculan sobre los ingresos y las propiedades, y son usados por el gobierno para financiar servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad pública y los programas sociales.

Este es el principal deber ciudadano que vive en este país, por lo que si no se pagan los impuestos a tiempo hay sanciones económicas o incluso hasta cárcel.