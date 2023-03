Pasos para obtener la ciudadanía canadiense, luego de conseguir la residencia permanente

Si quiere lograr la ciudadanía canadiense es necesario ser residente permanente en Canadá y cumplir con ciertos requerimientos establecidos por el gobierno de Canadá.

Así explica los requerimientos Fernando Torres, asesor de inmigración del país:

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no debe estar bajo revisión por motivos de inmigración o fraude, no estar sujeto a una orden de deportación y no tener condiciones incumplidas relacionadas con su estatus de residente permanente.

Uno de los aspectos más importantes a considerar al momento de solicitar la ciudadanía es contar con la asesoría de un consultor de inmigración en Canadá.

Requisitos para obtener la ciudadanía canadiense

Requisitos de presencia física

El gobierno requiere que haya vivido en el país durante al menos tres años de los últimos cinco años antes de solicitar la ciudadanía canadiense. Es decir, debe haber vivido en Canadá durante un total de 730 días.

Si ha vivido en Canadá como residente temporal o persona protegida antes de convertirse en residente permanente, puede usar parte de ese tiempo para cumplir con el requisito de presencia física.

Presentar sus impuestos

Es posible que toque presentar declaraciones de impuestos en Canadá durante al menos tres años de los cinco años anteriores a la fecha en que solicita la ciudadanía canadiense.