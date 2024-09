Aunque no dijo quiénes fueron los protagonistas de la boda, Jorge Rausch recordó una anécdota de hace más de 10 años durante un evento exclusivo, el cual no salió como él esperaba.

A través de un video en Tik Tok, el jurado de ‘Masterchef celebrity’ calificó dicho episodio como la “peor cagada” que le ha pasado estando en la cocina, pues contó que por poco deja sin comer a 100 de los 500 invitados a dicho matrimonio.

(Vea también: Rausch reveló el peor plato de ‘Masterchef celebrity’ y la famosa actriz que lo preparó)

“Hace más de 1o años me tocaba hacer una matrimonio superelegante, superfino, para 500 personas. Un proyecto que incluso yo asesoré y diseñé… Tenía todo controlado y había llevado mi gente de Bogotá“, dijo en un principio.

Y añadió: “Era entrada fría, entrada caliente y después el pescado… Empezamos a despachar pescados, eran un montón y corrimos hasta que se acabaron los pescados. Me abracé con los muchachos porque habíamos estrenado la cocina y nos ‘había ido bien'”.

Sin embargo, lo que no se esperaba Rausch era que en el cierre de la cocina le notificaran que había 100 asistentes a la ceremonia sin comer, lo cual ocasionó que la zona de trabajo se convirtiera en un verdadero infierno.

“De repente, entra Alejandro y me dice que hacen falta 100 platos, o sea, 100 pescados. Ya estábamos limpiando. Nos ponemos a buscar y me encuentro una caja con pescados. A uno de los cocineros se le olvidó meter a cocinar una caja con los pescados“, precisó.

Tal y como contó el experimentado chef, el regaño al cocinero encargado de los pescados fue tan grande que el hombre se agarró a “llorar desconsolado”.

No obstante, Rausch logró corregir la situación y despachar los 500 platos contratados.

“Me acuerdo que me agarré la cabeza y le decía al tipo: ‘usted qué hizo’. El tipo lloraba desconsolado. Llegó el dueño de la fiesta y me dijo que si mandábamos a los comensales por postre o que si esperaran. Le dije que no, que me esperara 15 minutos y le tenía los otros 100 platos. A los 15 minutos sacamos los platos”, indicó.