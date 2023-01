Se conoció la historia de una mujer italiana llamada Giuseppina Giuliano de 29 años, quien decidió recorrer Italia de norte a sur para llegar a su lugar de trabajo, pues su caso reflejó el trajín que muchas personas viven debido a los sueldos y precios de arriendo.

(Le puede interesar: Pequeño de 4 años se desahoga y dice estar ‘harto’ de hacer tareas)

Giuliano también conocida como “la bedela de la alta velocidad” contó que su rutina diaria es levantarse a las 3:30 am para coger un bus que la traslada a la estación más cercana, a media hora de su hogar, a las 5:00 am se sube a un tren que la lleva de Nápoles a Milán en aproximadamente cuatro horas y media, la hora de entrada a su lugar de trabajo es a las 10:30 am donde se desempeña como conserje en un colegio y donde finaliza su jornada a las 5 pm, posterior debe repetir el trayecto de vuelta a su casa donde llega a las 10:53 pm.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teve viral (@teveviral)

La joven manifestó que prácticamente pasa algunos minutos con su familia, apenas para pasar la cena y una conversación breve con sus familiares, luego se va a dormir para después repetir la rutina.

Giuseppina en medio de una entrevista con el medio Il Giorno dijo: “Traté de encontrar una casa que no costara demasiado, porque mi salario mensual es de 1.165 euros, pero una habitación cuesta 650 euros. Ahora en Milán es más fácil encontrar una aguja en un pajar”.

(Lea también: Tiburón le mostró sonrisa a una mujer que estaba buceando, ¿susto o ternura?)

Además, agregó: “Acumulando puntos con los viajes y comprando los billetes con mucha antelación, al final el tren me cuesta unos 400 euros al mes, mucho menos que una habitación compartida en Milán. Aquí me habría gastado todo el sueldo entre alquiler, recibos de luz, comida, y lo mas probable es que además hubiera tenido que pedir ayuda económica a mi familia. En cambio, al seguir viviendo en Nápoles con mis padres, ahorro algo”.

Lee También

Luego de dar a conocer la conmovedora historia de la italiana, el Instituto Boccioni su centro de labores manifestó que intentaran buscarle un alojamiento. Generalizando este es uno de los casos por el que muchas personas atraviesan a diario.