Un ‘influencer’ pasó un penoso momento tras ser robado en Colombia, mientras viajaba desde Alaska hasta Argentina. Se trata de Liam Garner, un deportista que recorre el mundo en cicla al mismo tiempo que explica sobre la cultura y gastronomía de cada lugar.

“Después de recorrer el valle fluvial más hermoso que jamás había visto, el paisaje había cambiado completamente, porque nos encontramos con un túnel enorme y la Policía nos dijo que estaba lleno de gases tóxicos y que no podíamos entrar. Justo cuando nos íbamos, un camión se detuvo y nos dijo que nos subiéramos para darnos un aventón”, dijo Garner.

El creador de contenido decidió documentar su travesía por Suramérica, ya que para él resulta asombroso la riqueza tropical que brinda este continente.

Sin embargo, algo salió mal en el Valle del Cauca, Colombia, lugar donde decidió hacer una parada con el fin de descansar. Liam contó que él se hospedó con su compañero en el hotel de dos señoras, ubicado en el municipio de Guacarí. Allí pasó la noche, pero al día siguiente, cuando ya recorría 80 kilómetros de distancia, se dio cuenta que les robaron el pasaporte y más de 500 dólares de la maleta mientras dormían.

“Me robaron unas abuelitas colombianas. Esto terminó siendo un gran problema, pero en el momento no me importó”, agregó.