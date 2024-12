En un desgarrador llamado a través de las redes sociales, Rhoda Torres, la destacada actriz venezolana, compartió con sus seguidores y el público en general una difícil situación personal que está enfrentando: La desaparición de su hijo, Jonathan Guillermo Torres Duque.

Con un video que no tardó en hacerse viral, Torres expresó el dolor y la incertidumbre que ha trastornado su vida desde que perdió todo contacto con su hijo. La tragedia tocó a la familia Torres cuando Jonathan, quien había salido de Venezuela hace casi una década, decidió regresar al país el pasado 27 de octubre.

Según relató la propia actriz, todo se complicó cuando su hijo fue detenido por las autoridades en la frontera de Cúcuta. “Fui a buscarlo y logré abrazarlo. Lloramos juntos, pero no me lo pude llevar. Lo detuvieron frente a mis ojos“, confesó Torres, evidenciando su desesperación y angustia. Los momentos de reunión se tornaron rápidamente en una pesadilla para Rhoda, quien afirmó que tras el arresto, le informó que Jonathan fue trasladado a Caracas para una investigación.

Sin embargo, la comunicación se cortó abruptamente: “Desde entonces, no he tenido noticias de él. Me siento impotente y desesperada. No sé dónde está mi hijo, no he recibido una llamada, ¡se los suplico, ayúdenme!“, exclamó la actriz en un momento del video.

El llamado de Torres no solo ha sensibilizado a sus colegas y amigos, sino que también ha resonado fuertemente entre el público y los medios de comunicación, quienes han difundido el mensaje en un esfuerzo por ayudar.

La comunidad artística, en particular, ha mostrado su apoyo incondicional, replicando el video y las solicitudes de información que puedan dar con el desfile de Jonathan, entre sollozos, agradeció el soporte y la atención que ha recibido hasta ahora y reiteró su petición para que las autoridades y cualquier persona con información se comunique con ella:

“Por favor, ¿dónde está mi hijo? Les suplico su ayuda, no aguanto más esta incertidumbre”, afirmó con esperanza.

Este evento ha sacudido a muchos, no solo por el reconocimiento de Rhoda Torres en el mundo del entretenimiento, sino también por el profundo dolor humano que revelan sus palabras. La búsqueda continua y la solidaridad se mantienen firmes con la esperanza de que Jonathan pueda volver a reunirse con su familia.

