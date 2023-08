Mery Martínez lleva 22 años buscando a su esposo Efraín Arévalo Ascanio, quien fue desaparecido en zona rural de La Gabarra en Tibú (Norte de Santander), hacia la frontera con Venezuela. Después de 16 años de matrimonio y con tres hijos menores de edad, Mery sacó adelante a su familia en medio de la búsqueda.

“La búsqueda ha sido incansable, un proceso largo y duro, siempre esperando. Poquito a poco he ido sanando con eventos a los que me invitan, amigos que he hecho y el pasar del tiempo. Nunca se olvida, pero siempre está la esperanza de que algún día pueda recuperar los restos”, explicó a esta redacción Martínez.