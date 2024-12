En los próximos días, los locales de ropa de Bogotá se van a llenar de personas, mucho más de lo que se han visto en este inicio de diciembre. Luego del pago de la prima, las personas buscan el ‘estrén’ para Navidad y Año Nuevo y una de las alternativas más comunes en muchas familias colombianas es el Only.

Sin embargo, a pesar de lo tradicional y el sentimiento que tienen los colombianos con esta famosa marca de ropa, hay quienes se atreven a hablar mal de ella, como fue el caso de una mujer que se ha hecho viral en las últimas horas.

En un video que circula en diferentes redes sociales, ella hace dos afirmaciones que se hicieron virales y, sobre todo, provocaron mucha indignación.

“El Only porque venden la ropa muy barata y es de habitantes de calle. No me gusta. Es como ropa ya usada y no me gusta comprar”, dijo sobre el lugar al que no iría a buscar la ropa para las festividades de final de año.

Los comentarios de la publicación son una muestra de que las palabras de esta mujer están muy lejanos de la realidad. Son muchísimos los colombianos que, así no compren allá, le tienen un cariño a la marca porque su ropa es tradicional entre las personas de diferentes barrios de Bogotá, principalmente.

De hecho, el Only siempre se ha caracterizado por vender ropa barata, de buena calidad y hecha en Colombia, lo que también le da un valor adicional porque se apoya a la industria nacional.

El Only nació en 1954 y durante sus 70 años de historia ha sabido acomodarse en un mercado en el que cada vez hay más competidores y opciones nacionales e internacionales.

Con 12 establecimientos en Bogotá, el Only ha sido una de las tiendas de más tradición, pues lleva en los mismos locales décadas, demostrando así su fortaleza para sobrepasar los cambios del mercado.

Entre los bogotanos hay un gran sentimiento para este establecimiento que siempre ha sido visto como una opción para comprar ropa de buena calidad y a buen precio, además del uso de los baldes, la particular estrategia para subir y bajar ropa dentro de sus tiendas.

La publicidad negativa y ataques sobre la calidad de sus productos por el bajo precio que ofrecen siempre ha sido una constante, como lo dejan ver ellos en su historia, pero la tradición y permanencia a lo largo de los años ha logrado que todos esos mitos hoy sean superados por las buenas opiniones que tienen los capitalinos sobre esta tradicional marca.

