¿Es un conejo mirando hacia abajo, o es un cuervo que mira hacia arriba? Esto es lo que se preguntan varios internautas, aunque muchos de ellos se inclinan a pensar que se trata de un cuervo.

Un tuitero, por ejemplo, explicó que el pico de un cuervo es liso (tal y como aparece en el video), mientras que las orejas de los conejos son peludas. Además, otro manifestó que ni siquiera hay rastro de la nariz del conejo.

Hasta ahora, Quintana no ha especificado cuál de los dos animales es.

A continuación puedes ver el video, que ya tiene más de 10.000 reuits:

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP

— Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019