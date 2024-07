El territorio colombiano cierra uno de los puentes festivos con más acción, pues en varias ciudades y municipios del país se desarrollaran las tradicionales fiestas de San Pedro y San Juan.

Aparte de los habituales trancones en las carreteras de departamentos como Tolima, Huila, Caldas Y Cundinamarca, entre otros, también fueron noticia algunas riñas que se presentaron en el marco de las nombradas festividades.

Ese fue el caso de una pelea que, seguramente, dejó con guayabo a los dos hombres que la protagonizaron. La cuenta de Facebook ‘Ojo Neivano’ mostró un video aficionado en el que se ve a dos personas trenzadas en una pelea en el interior de un centro comercial de Neiva, Huila.

Las imágenes dejaron en evidencia el momento en el que los dos individuos empezaron a intercambiar puños, sin que ninguno de los dos lograra conectar a su adversario.

Incluso, se aprecia cuando uno de ellos ataca por la espalda al otro mientras ese intentaba retirarse del lugar para dar por finalizada la pelea, situación que volvió a encender el polvorín desatado segundos antes.

La pelea callejera se desarrolló ante la mirada de un grupo de personas que no intervino para separar a las dos personas involucradas. El corto clip no mostró qué pasó luego de finalizada la disputa, por lo que la historia de la riña no pasó de ser más que una anécdota en esa red social.

