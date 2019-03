El agresor le disparó al hombre tan pronto como este sacó su celular para tomarle una foto. De esa manera, el teléfono evitó que la flecha hiriera a la víctima, informó la policía local a través de un comunicado.

Las autoridades añadieron que, como la flecha perforó el celular, la víctima terminó con una lesión en la barbilla. Afortunadamente, el hombre “no requirió tratamiento médico”.

De acuerdo con el comunicado, el sujeto que lanzó la flecha fue capturado tras ser acusado de “armarse con la intención de cometer un delito procesable, de agredir y ocasionar daños físicos reales y daños maliciosos”.

El agresor tendrá que comparecer ante la justicia el próximo 15 de abril.

Estas son las fotos que la policía compartió de cómo quedó el celular luego del ataque con flecha:

Man charged after firing bow and arrow at man – Nimbinhttps://t.co/OdBngjDTtW pic.twitter.com/7iFWHc1wEq

— NSW Police Force (@nswpolice) March 13, 2019