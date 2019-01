El joven, de 21 años, se detuvo y se apresuró a poner una piedra en una de las ruedas delanteras del carro de la mujer, que seguía rodando lentamente. Al ver que ella no reaccionaba, Cross rompió una ventana para abrir el vehículo y le tomó el pulso a la conductora. Como se percató de que no respiraba, le practicó reanimación cardiopulmonar, informó Tucson.com.

El estadounidense aseguró al medio que si bien nunca había hecho un curso de primeros auxilios, sí había aprendido esa técnica gracias a un capítulo de la serie ‘The office’ en el que justamente enseñaban cómo darle compresiones torácicas a una persona para salvarle la vida.

El artículo continúa abajo

De acuerdo con el relato de Cross, el tema que cantaron los personajes de la serie mientras aprendían esa técnica fue fundamental para que él hiciera bien las compresiones, pues siguió ese ritmo para saber en qué momento empujar y soltar el pecho de la mujer, identificada solo como Carla.

El portal indicó que mientras el joven le daba primeros auxilios a la conductoras, otros testigos llamaron a una ambulancia, que llegó unos 10 minutos después de que Scott le salvara la vida.

A continuación puedes ver fotos del joven y, en seguida, el capítulo de ‘The Office’:

This is Cross Scott. He saved a #Tucson woman’s life using CPR training he learned from @theofficenbc! https://t.co/Kh94f0rj6d

Cc: @SteveCarell @rainnwilson pic.twitter.com/936RVJLXkp

— Mike Christy (@wildcatphotog) January 24, 2019