La víctima contó al periódico MalayMail que al ver el dispositivo empezó a gritar y a salpicar agua.

El sujeto se asustó y salió del baño de mujeres antes de que llegara otra persona y lo detuviera.

La huida del individuo quedó grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento. También se observa cómo la joven sale y trata de alcanzar al pervertido.

La víctima, una abogada de 34 años, presentó la denuncia contra el desconocido y espera que las autoridades lo identifiquen lo más rápido posible.

A continuación, el video en el que el hombre sale del baño y huye del lugar con el celular en la mano:

HELP ME RT GUYS!! THIS IS A REPOST

Location: Petrol station heading to Shah Alam, beside Chinese graveyard

Date/Time: 11/6/19, 11.15 pm

Suspect: Malay, driving Viva pic.twitter.com/PUVTIfTGyr

— aziiiii (@aziluwin) June 13, 2019