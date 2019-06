green

Según él, la hora en que sucedería era la 1:00 o 1:30 de la madrugada, por lo que desde el momento en que terminó el programa, hacia la medianoche del jueves, muchos usuarios de Twitter posicionaron la tendencia #TerremotoEnColombia entre las primeras de esa red social.

El oyente @pincipiodelfin fue el invitado de la noche el cual dijo: “mediante señales de Dios las cuales recibí , el 14 de junio de 2019 Colombia vivirá un terremoto” . Sus opiniones. #terremotoencolombia . — Dani 3palacios (@dani3palaciosdj) June 14, 2019

Muchas personas parecían inquietas por lo que podía suceder:

Respeten a la gente que tiene ansiedad, hijueputas #TerremotoEnColombia — ameba sin carácter #saveODAAT (@ravenclawbae) June 14, 2019

Sin embargo, los comentarios más populares bien le pudieron quitar el nerviosismo a la mayoría:

Dormirme ya o esperar hasta la 1:30 a ver si me muero#TerremotoEnColombia pic.twitter.com/YmjiLQj6jG — Mari 🇨🇴 (@LovescamiIx) June 14, 2019

Yo cuando fueron más de la 01:00 a.m y no pasó nada // Yo cuando me dijeron que era a la 01:30 a.m #TerremotoEnColombia pic.twitter.com/dYc9Ou6jJm — Alison🇨🇴 (@rusinwhat) June 14, 2019

Qué miedo el terremoto en Bogotá, se les va a colapsar el metro. #Subámonos #TerremotoEnColombia — Alejandro Marín C. (@AlejoMarinC12) June 14, 2019

#TerremotoEnColombia avisen pues para ponerme ropita yo duermo en bola — Claudia (@labrujaquevuela) June 14, 2019

Pasada la hora del supuesto sismo, la tendencia se convirtió en la primera, ya no por el temor de los que todavía creían que el anuncio era cierto, sino por las burlas de los que se dieron cuenta que no lo era, que se sumaron a los que sensatamente sabían que eso no era posible:

Uno sabe que en este país estamos muy mal académicamente cuando hay gente que cree que los terremotos se pueden predecir. #TerremotoEnColombia — Gonzo 🇨🇴⚽️ (@RodriguezYate) June 14, 2019

País donde una emisora arma un mierdero en la noche por la predicción de un temblor y sus habitantes no pueden ni dormir del miedo:#TerremotoEnColombia pic.twitter.com/57u6vzgkIw — Alison🇨🇴 (@rusinwhat) June 14, 2019

¿Y si salimos todos a la calle en pijama y calzones a una hora acordada, como si hubiera sucedido? #TerremotoEnColombia Sería epico, les arruinamos los titulares a todos los medios mañana… #FlashMobSismico #Colombia — RTwittNews ★ Agency (@aglb66) June 14, 2019

Todo tw Colombia esperando que sea la 01:00 a.m. para ver si realmente pasa algo#TerremotoEnColombia pic.twitter.com/huHJ76wFO3 — Alison🇨🇴 (@rusinwhat) June 14, 2019

Chake, ya son la 1:00 una locura + fake, yo ya estaba Japi :v#TerremotoEnColombia pic.twitter.com/ECE3hJrt2E — Angie ||Kingtan|| (@wizzuz) June 14, 2019

Aunque es una realidad científicamente irrefutable, al menos por ahora, el Servicio Geológico colombiano ha tenido que salir en varias oportunidades a repetir que los sismos no se pueden predecir, y que este tipo de anuncios no son más que flagrantes mentiras.

Por si le queda alguna duda, vea este video:

No obstante, algunos todavía dudan si la hora en realidad era la 1 de la tarde de este viernes. A esa hora seguramente la tendencia vuelva a tener alguna notoriedad.

Se imaginan que digan que era a la 1:30 pero de la tarde, quedamos todos así:#TerremotoEnColombia pic.twitter.com/DcMKB8nmrI — Camilo;)🇨🇴 Press (@camilozfan) June 14, 2019

Mientras tanto, no sobra que repase algunas de las medidas de seguridad que sí hay que tener en cuenta en caso de terremoto en su lugar de trabajo o en su hogar. Si bien no es porque lo diga un falso profeta, sí porque los terremotos suceden sin previo aviso, y hay que estar preparados.