Ocurrió en el minuto 7:13 de un video que el ‘youtuber’ mexicano tituló como ‘Un día entero conmigo en realidad virtual”.

Las imágenes muestran que el pervertido descolgó una maleta en el que cargaba un celular para, disimuladamente, grabar debajo de la falda de una joven que se había acercado a Luisito.

El ‘youtuber’ no se dio cuenta de lo que había pasado sino hasta cuando un usuario de Facebook compartió las imágenes precisas del desagradable momento.

“¡Qué horror y qué feo ver las caras que hace el tipo! Este tipo de cosas deben pasar muchísimo y este clip que pudimos capturar de una manera no intencionada es una muestra de esto”, comentó Luisito en un video que publicó luego de caer en cuenta de lo que había pasado.

En seguida, indicó que muchas personas le escribieron diciendo que las mujeres tenían que ser más cuidadosas a la hora de vestirse para salir a la calle. Ante esto, el mexicano aseguró que las mujeres son víctimas y por eso no tienen culpa de que ocurran situaciones como estas:

“Todos podemos vestirnos como queramos. El hecho de que existan este tipo de pervertidos, de personas, no es su culpa, no es culpa de cómo se visten, no es culpa del lugar en el que se encontraban”.