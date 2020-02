green

Según Huffpost, todo comenzó cuando una usuaria de TikTok compartió en su perfil un artículo que aseguraba esta teoría e invitó a sus seguidores a que lo hicieran. “Si tienes testículos, sumerge tus bolas en algo, es por la ciencia y debo saberlo”, manifestó la internauta.

El video se convirtió rápidamente en un reto para los hombres, entre ellos Alx James, un tiktoker que tiene más de un millón de seguidores.

James se grabó mientras estaba en un auto estacionado. Tenía en su mano un recipiente con soya, untó sus dedos de la salsa y aplicó en sus testículos por unos segundos.“¡Espera, oh Dios mío, puedo saborear la sal, esto es ridículo!”, dijo, emocionado.

https://www.tiktok.com/@alxjames/video/6782287000255892741

Sin embargo, todo parece ser un mal entendido, pues el artículo original publicado por la revista Molecular Human Reproduction explicó que los testículos masculinos sí tienen receptores del gusto pero no es lo mismo que las papilas gustativas, es decir, no pueden saborear nada.

Aron Spitz, cirujano urólogo, le dijo a Huffpost: “Para ser honesto, probablemente no quisieras que tus testículos tengan sentido del gusto. He visto las ‘pelotas’ de los hombres cubiertas de cosas bastante desagradables como infecciones por hongos, y sus dueños no tienen mal sabor de boca”.

Al parecer, quienes dicen que pudieron degustar a través de sus testículos tuvieron un efecto placebo; de verdad querían y estaban optimistas en que esto sucedería o incluso el olor pudo engañarlos, pero científica y médicamente es imposible que esto suceda.