El sujeto, que quiso seguir en el anonimato, envió una carta al portal MarketWatch y narró que hace 10 años ganó 55 millones de dólares, es decir unos 210.000 millones de pesos al cambio actual, y que decidió no contar nada a su familia y amigos.

El afortunado ganador, actualmente de 67 años, eligió no compartir la gran noticia con su familia, principalmente porque tenía miedo de que su hermana lo obligara a donar la mitad del premio a su iglesia.

Según detalló en la misiva, a lo largo de todos estos años, hizo como si no fuera rico y mantuvo la apariencia de no tener ingresos adicionales. De esta manera, dice, evitó dar dinero de caridad a sus amigos y familiares.

