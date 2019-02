El hombre, de 27 años, reservó una mesa para 2 personas en Outback Steakhouse y se presentó con un traje para mostrar que se estaba tomando todo “muy en serio”, según contó él mismo en un hilo de Twitter.

Stephen pidió una bebida y, justo cuando el mesero lo atendía, fingió que le dejaba un mensaje de voz a su supuesta cita, a quien le puso el nombre de Katherine. “Ya estoy aquí, avísame cuando estés en camino”, dijo el hombre al teléfono.

Después de unas horas y de 2 panes que le dieron como aperitivos, Stephen pidió su bistec. En vez de probarlo, el hombre empezó a llorar mientras aparentaba estar desilusionado por haber sido plantado.

El estadounidense contó que si bien su actuación le produjo bastante lástima al mesero, este no le ofreció llevarse la comida gratis. Sin embargo, una pareja que celebraba San Valentín en el mismo restaurante pagó por toda su cena.

i took all my food to go. all. of. it. ate three bites of mac n cheese and never once touched the steak. my mans gave me a to go Dr Pepper so I’m leaving him a $20 tip pic.twitter.com/9tjOy7K0FG

— Phteven (@baconflavoring) 15 de febrero de 2019