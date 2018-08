Cuando se ve pillado ‘con las manos en la masa’, el descarado hombre solo atina a decir: “Yeah” (sí), como aceptando que sí estaba mirando a la mujer y con algo de actitud desafiante.

Acto seguido el novio se la va encima y le pega un golpe con su mano izquierda que le tira la gorra al que lo ofendió. De inmediato, el mirón sale del negocio al tiempo que la mujer le dice a su novio que salga y se disculpe con el hombre que la había mirado.

La mujer también le pide al dependiente del establecimiento que por favor no llame a la policía y que disculpe a su celoso novio por reaccionar de esa manera.

El novio sale del establecimiento pero al parecer no fue para disculparse, sino para asegurarse de que el hombre no regresara, o que acaso no le estuviera tendiendo una celada.