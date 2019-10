En una fotografía, difundida por el Daily Mail, Yang está en un ataúd y tiene puesto un vestido de novia, mientras el hombre la contempla y la acaricia con la mano.

“¡Esposa, por favor no te preocupes! Para mí, el resto de mi vida será doloroso, pero no me rendiré ”, dijo Xu en su discurso, indicó el medio inglés, que cita a medios locales.

De acuerdo con el medio británico, Yang murió el 14 de octubre a los 34 años, después de luchar contra el cáncer durante 5 años y medio.

A pesar de que la mujer se sometió a una cirugía y a varias rondas de quimioterapia, su estado de salud empeoró y falleció en cuestión de semanas.

“Ella ni siquiera pudo reconocerme al final y no nos despedimos”, dijo el hombre a los medios locales.

La historia de Xu y Yang conmovió a miles de personas en Weibo, una red social similar a Twitter en China. Allí, varios internautas elogiaron la dedicación del novio con su pareja, aseguró el portal.

Heart-broken fiancé marries his partner's CORPSE during her funeral to show his devotion to her https://t.co/fT3613QmNa

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 23, 2019