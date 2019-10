Los agentes de policía aprovecharon que el hombre se quedó dormido en una banca de su celda para tomarle una fotografía, como relata Tribuna.

Luego, publicaron en su cuenta de Twitter la imagen del ladrón ebrio, con este texto: “Querido Santa, te pido perdón por robar tu traje. Me emborraché y tomé malas decisiones. Sé que hasta ahora es octubre y hace calor, demasiado para esta ropa, pero estaba ebrio. Hice malas elecciones. Sinceramente, delincuente borracho en traje de Papá Noel”.

Dear Santa,

I’m sorry I stole your red suit.

I was drunk and made some poor choices.

I know it’s only October. And it’s hot. Too hot for this suit.

But I was drunk. Poor choices.

Sincerely,

Drunk Santa Suit Criminal pic.twitter.com/VPnUbvg1sF

— Brea Police Dept (@BreaPD) October 23, 2019