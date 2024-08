Como en las típicas historias entre amigos que cuentan sucesos curiosos que les han ocurrido mientras están borrachos y que a veces se ponen en duda por lo fantasiosas, se conoció una que superó toda expectativa.

Se trata de un hombre que, en lugar de hacer la típica llamada a la exnovia, hizo una jugada que nadie esperaba: le transfirió todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria por medio del celular.

El increíble hecho sucedió en Argentina y quedó captado en video, cuando sus amigos decidieron grabar el inusual momento. El protagonista mencionó (en medio de su estado de embriaguez) que lo hacía para demostrarle que la amaba.

“Martina, yo te amo”, es lo que decía el hombre mientras hacía la transferencia.

Acá, la pieza audiovisual que está rondando en Internet y ha causado todo tipo de reacciones:

Como se puede ver en las imágenes, el joven tenía en la cuenta la suma de 45.000 pesos argentinos (195.722 pesos colombianos, aproximadamente). Sus amigos insistieron en que no lo hiciera, pero la decisión fue rotunda, sin tener en cuenta el estado de embriaguez.

“Mi ex no me pagaba ni la cena“, “qué suerte, Martina, ja, ja, ja”, “unas ganas de ser su ex”, “Martina, te queremos conocer”, “unas ganas de que mi ex me transfiera 45 mil pesos“, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

