En épocas en las que el planeta tiene sus ojos en las justas olímpicas que se llevan a cabo en París, se conoció el terrible caso del nadador serbio Lazar Dukic, quien perdió la vida mientras cumplía una prueba del deporte que lo apasionaba.

El europeo competía en los CrossFit Games 2024 en Fort Worth, Texas (EE. UU.), cuando ocurrió la tragedia. Dukic se encontraba participando en una exigente prueba de nado y carrera en el momento en que se ahogó a pocos metros de la meta.

JUST IN: Serbian CrossFit athlete Lazar Dukic disappears under the water just moments before crossing the finish line during the 2024 CrossFit Games.

Dukic’s team told the organizers he didn’t emerge from the water which prompted a dive team to look for him.

“It is our… pic.twitter.com/Q0jcYJfbLf

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 8, 2024