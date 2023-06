Debido a las recientes noticias con referencia al submarino que desapareció en territorio donde se hundió el conocido Titanic, es que varias de estas historias se han vuelto virales, historias como la de Renata Rojas, quien se convirtió en la primera mexicana en visitar el Titanic y cumplir este gran sueño.

Rojas es originaria de Cozumel y desde que leyó el libro ‘Una Noche para Recordar’, comenzó una colección sobre cosas del Titanic; el que en su momento fue el trasatlántico más grande y lujoso de la época y que lamentablemente se hundió al chocar con un iceberg. Reneta entonces decide coleccionar revistar, libros y en realidad cualquier cosa que tuviera relación con el gran barco, es ahí que encuentra OceanGate en el 2016 y se da cuenta de que puede realizar una expedición y visitar lo que quedó del Titanic.

El viaje estaba programado en el 2012, pero OceanGate aún estaba preparando todo para poder ofrecer a sus clientes la experiencia más segura con la construcción del submarino denominado ‘Titan’ que es el que se encuentra desaparecido desde que se reportó el 19 de este mismo mes. Por tal motivo se reprogramó el viaje hasta el 2019 y no pudo ser por motivos del COVID-19, hecho por el que se volvió a reprogramar el viaje hasta el 2022, que es cuando Renata pudo cumplir este gran sueño y meta.

Dreams can come True! Privilege to see Titanic with my own eyes on July 19th 2022. First Mexican woman down and for the Royal Canadian Geographical Society Flag. pic.twitter.com/rtFaeMB4ge

— Renata Rojas (@RojasRenata) July 21, 2022