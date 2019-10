En las imágenes se ve cómo el camión grúa, que está estacionado en una vía, empieza a inclinarse hacia un costado y cae sobre las viviendas.

Cabe mencionar que en la grabación se alcanza a escuchar el fuerte estruendo que causa la caída de la máquina.

De acuerdo con el medio Ktla News, el incidente dejó una persona herida y unas casas averiadas.

El herido, identificado como Carl Kromminga, sufrió lesiones en la cabeza, pero no fueron de gravedad y fue dado de alta el mismo día del accidente.

“No sabía si era uno de los postes telefónicos o si la grúa se había caído o qué. Todo lo que pude ver fue que el techo de mi patio se había derrumbado y no me aplastó”, afirmó Kromminga al medio ABC News.

Ante estos hechos, la compañía de electricidad explicó al mismo medio que un contratista estaba reemplazando las líneas telefónicas aéreas, cuando la grúa se volcó alrededor del medio día.

Agregó que abrirá una investigación para determinar las posibles fallas en este caso.

NEW VIDEO: A crane topples over, right in between two homes in Long Beach! One homeowner was injured, but is expected to be ok. @SCE and its contractors are now investigating. @CBSLA pic.twitter.com/QNDCmxKUKU

— Tina Patel (@tina_patel) October 8, 2019