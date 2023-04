Una mujer posando para la foto con un cupón de un millón de pesos, un obsequio de parte de ‘gota a gotas’, se hizo viral en los últimos días en páginas de redes sociales de la Costa por la divertida escena: cuatro hombres con cascos de moto y muy agradecidos con la feliz ganadora del premio a la mejor clienta.

“Endeudarse sí paga”, “vigilado por el patrón”, y “pagadiario te premia”, son las frases que se lee en el cheque gigante y simbólico con el que fotografiaron los acreedores con su supuesta buena clienta.

La imagen de doña Nivis, como fue identificada en redes, ha sido comentada por muchos usuarios de plataformas digitales que le sacaron el tono jocoso a la instantánea tomada en una vivienda del municipio de San Antero, Córdoba.

La mujer de 62 años de edad fue contactada por El Universal de Cartagena y allí reveló la verdad detrás de la imagen que la ha hecho más famosa de lo que antes era en su pueblo natal.

Ella le cocinaba a los ‘gota a gotas’ que se deleitaban con sus comidas en su restaurante. En agradecimiento, ellos se quisieron tomar una foto con la creadora de los exquisitos platos; sin embargo, la instantánea no incluía el cheque. El gigante cupón fue puesto en la imagen por medio de Photoshop.

“Es un montaje, porque en realidad yo no me he ganado un millón de pesos. Yo me presté para eso, porque al mal tiempo buena cara”, reveló la mujer.