Taro, que también se desempeña como activista por los derechos humanos, publicó un video de su llegada a la ciudad y luego de 15 minutos compartió una grabación en la que aparecía poniéndose una botella de agua fría en su ojo derecho porque lo habían golpeado.

Al día siguiente de esa agresión, el hombre regresó a Seattle, pues insistía en que la ciudad era pacífica. En esta nueva oportunidad, Oogesa se fotografió con uno de los manifestantes, publicó la imagen en Twitter y escribió:

Im back. #CHOP

これは暴力を肯定するプロテストではないということを証明するために。

To prove that this is not a violent protest.#blacklivesmatter#Seattle pic.twitter.com/mu2bVXUURU

— 大袈裟太郎 = 猪股東吾 (@oogesatarou) June 22, 2020