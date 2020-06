El pequeño animal fue encontrado por los transeúntes del Richmond Park de la capital de Inglaterra y posteriormente trasladado a una veterinaria, publica el diario de Mirror.

Por su parte, la policía informó en su cuenta de Twitter que la agresión contra el cisne bebé ocurrió el pasado lunes 8 de junio.

Los veterinarios del Swan Sanctuary (santuario del cisne) determinaron que el ave tiene un daño cerebral y que “no hay un buen pronóstico” para que pueda sobrevivir o vuelva a la normalidad como los otros cisnes que se encuentran en el concurrido parque, detalla el rotativo británico.

“Ayer, alrededor de las 17:30 en el Pen Ponds de Richmond Park, un corredor pateó a un cisne recién nacido que se cruzó en su camino”, escribió la Royal Parks Police en su Twitter.

#Witnessappeal Yesterday at about 17:30 hours at Pen Ponds, #Richmondpark a jogger kicked a newborn Cygnet out of his way instead of going around. The cygnet is currently being cared for @Swan_Sanctuary. Unfortunately it’s not looking good for the Cygnet pic.twitter.com/wQorC5SlpX

— Royal Parks Police (@MPSRoyal_Parks) June 9, 2020