green

Al parecer, en el momento que comenzó la evaluación, los 2 estudiantes tenían la cámara del computador apagada, por lo que el profesor no se había percatado de que iban a hacer trampa.

Sin embargo, momentos después se dio cuenta de que lo estaban engañando y por eso decidió grabar el momento.

“Veo que 2 compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos, no sé si me están oyendo. Esto era individual, señores. Así que ya no me mande su examen, está cancelado”, se le escucha decir al maestro.

Mientras tanto, los jóvenes se miran sorprendidos y no entiende por qué los pillaron. Fue tanto el miedo que las invadió, que no le respondieron nada a su profesor.

“Violaron las reglas del juego, no se vale hacer trampa, era muy claro”, finalizó el educador.

Este suceso habría sucedido en México y fue compartido en Facebook por el usuario Pach, donde el video cuenta con más de 160.000 reproducciones, 15.000 reacciones y 3.100 comentarios.

Este es el video: