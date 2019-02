El sujeto decidió hacerlo de esa manera para ocultar su identidad de su propia familia, presintiendo que tendría que compartir el premio, informó Daily Mail.

El diario británico también explicó que en Jamaica hay “altos niveles de delincuencia”, por lo que generalmente los ganadores de loterías usan disfraces para evitar ser reconocidos. Ellos, además, “temen que sus familiares y amigos los acosen por dinero”.

El artículo continúa abajo

De acuerdo con el mismo medio, Campbell esperó 54 días para recoger su premio, con el que espera “conseguir una casa bonita”.

El hombre, quien dentro de poco empezará a buscar su vivienda, señaló que también tiene pensado invertir la plata para hacerse más rico. “Tengo un pequeño negocio, así que planeo hacerlo más grande. Me encanta tener dinero”, añadió Campbell en una declaración recogida por Daily Mail.

Estas son algunas imágenes del hombre usando la máscara de ‘Scream’ mientras reclamaba el dinero:

Our #SuperMillionaire greets the team. Nice costume👌🏽 pic.twitter.com/LQxoLQ0vqg

The #SuperLotto winner gets ready to collect their millions!💰 pic.twitter.com/Xg4VluIsOy

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about😎 pic.twitter.com/xjRxtModuR

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 de febrero de 2019