Un video que circula en redes sociales ha generado todo tipo de reacciones al mostrar a un grupo de hombres cargando un ataúd mientras bailan al ritmo de ‘Coqueta’, el éxito carranguero del artista ‘Heredero’. La escena, que tuvo lugar durante un funeral, rápidamente se hizo viral, alcanzando millones de reproducciones en TikTok y otras plataformas.

En las imágenes se observa cómo los portadores del féretro, presuntamente familiares y amigos de la fallecida, rinden homenaje de una manera poco convencional. Con pasos de baile y sonrisas, acompañan el ataúd en su último recorrido hacia el cementerio, todo bajo el pegajoso ritmo de una canción que marcó el 2024.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios aplaudieron el gesto como un tributo alegre, asegurando que reflejaba la personalidad vibrante de la fallecida.

“Ella aplicó el dicho de ‘pongan ‘Coqueta’ en mi funeral y si no me levanto para apagarla es que ya me les fui’”, escribió un usuario.