El hecho ocurrió en la provincia central china de Sichuan y las fotografías fueron tomadas por una cámara infrarroja situada a más de 2.000 metros de altitud, informó La Vanguardia.

El medio señaló que expertos de la reserva destacaron que “se podría tratar de un ejemplar de uno a dos años de edad que parece gozar de buena salud, aunque se desconoce cuál es su sexo”.

En la actualidad, se cree que solamente existen 1.864 ejemplares en todo el planeta, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), añadió el medio.

La agencia de noticias asiática China Xinhua News fue la primera en publicar las imágenes captadas en abril de este año:

Remember the rare all-white panda captured on camera in southwest China's Sichuan?

"Judging from pictures, the panda is an albino," says a specialist in bears. For more: https://t.co/zATZEZsvut pic.twitter.com/BCa9GkmNCX

— China Xinhua News (@XHNews) May 25, 2019