La razón para que estas jóvenes de Clearwater, Florida, EE. UU., no revelaron esta información es porque, según BuzzFeed, su mamá “es un poco conservadora y detesta las perforaciones y los tatuajes”.

Como Sydney tiene un problema de acumulación de líquido en la espina dorsal, dice BuzzFeed, su madre decidió llevarla a un examen de control, donde el doctor le sacó una radiografía del tórax.

Lejos estaba Sydney Allen de pensar que las piezas metálicas se revelan con gran nitidez en una radiografía y, para colmo, el médico olvidó hacer que –antes del examen– se retirara todas partes metálicas de su cuerpo.

No obstante, el medio dice que finalmente la madre lo tomó con más tranquilidad porque estas perforaciones quedan en un sitio que no es visible para cualquiera, a menos que ella se los quiera mostrar a alguien. Esta es la foto real de la radiografía y los ‘intrusos’ metálicos.

My mom found out I got my nipples pierced today pic.twitter.com/BCRE1dz68f

— Syd (@Sydney_allenn) October 23, 2018