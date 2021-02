De acuerdo con el portal Science Alert, la imagen que se comparte profusamente en redes se llama ‘bandas de Mach’ y ha causado un gran debate entre quienes ven cantidades diferentes de colores.

Hay una gran cantidad de internautas que ven más de 10 diferentes tonos, incluso unos llegan hasta un total de 19. Sin embargo, hay otra gran cantidad que ve solo unos pocos, tan siquiera 3.

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ

— jade⁷🍓 (@0UTR0EG0) February 4, 2021