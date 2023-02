En varios países de América se han registrado altas subidas en los precios de la canasta familiar. Esto ha afectado a los huevos, que para muchas familias es uno de los alimentos infaltables para sus cocinas.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video que mostró la sorpresa que se llevó una familia en Panamá luego de comprar una caja de una docena de huevos.

“Compramos huevos y venía con sorpresa”, fue el título del video compartido en TikTok.

La joven comenzó a grabar una inesperada situación, ya que de uno de los huevos provenía un sonido. Al percatarse de ello, la joven y su familia comenzaron a separar uno a uno los huevos hasta encontrar el diferente.

Al hallarlo, decidieron romper un pequeño orificio y se dieron cuenta de que en su interior había un pollito. El asombro fue tal que se alcanzaron a escuchar algunas risas nerviosas.

“Se salvó de ser el desayuno”, dijo la joven que grabó lo sucedido.

En las imágenes se vio que después de unos segundos rompieron la cascara un poco más y fue así como el pollo pudo salir completamente.

“Es un guerrero, él puede salir solito”, aseguró la mujer.

Una vez fuera del huevo, el pollo se puso de pie y procedió a comer el alimento que le dio la familia. Incluso, la joven reveló que le habían puesto el nombre de Gringo y que estaba “muy lindo y fuerte”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos de ellos expresaron su asombro ante la inesperada situación.

“Siempre he pensado que cuando tire un huevo al sartén salga un pollo”, “me pasa a mí y no como huevo nunca más”, “cuídalo mucho”, “la sorpresa más linda”, “con razón están tan caros los huevos”, “ay no, a mí me da un infarto”, “lo que quiero que me pase”, “creí que esto no pasaba”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.