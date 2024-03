En Sincelejo se ha vuelto tendencia un video viral en el que aparece un hombre enloquecido con trabajadores que iban a cambiarle el contador de la luz.

Los hechos se presentaron en el barrio Venecia de la ciudad y dejaron atónitos a los demás habitantes y los trabajadores que recibieron el impacto de la ira del hombre, que resultó ser un reconocido estilista.

Se trata de Jorge Bettin, quien tiene un spa con bastante clientela en la capital de Sucre y que se puede ver en la grabación estallando de ira y azotando un medidor que le arrebató a un trabajador de la empresa Afinia, encargada de prestar el servicio público de luz en la ciudad y que este año cambió los contadores.

Jorge Bettin, reconocido esteticista de Sincelejo, estalló de ira con trabajadores de Afinia

En el video señala que es la tercera vez que van a cambiarle el contador por supuesto fraude, pero que él no tiene responsabilidad en eso. “Si no se van los saco. Te vas o te saco… Hace tres meses me lo cambiaste”, dice en la grabación, al mismo tiempo que camina hacia el poste de luz que están interviniendo los trabajadores.

Las imágenes muestran que Bettin toma la escalera que está utilizando el trabajador, se la lleva y además golpea con un palo el medidor que trató de recoger el empleado de Afinia sin éxito y que va rumbo a la camioneta de la empresa, luego de ver que podría estar en riesgo.

Una mujer que lo acompaña también dice algo a quien está grabando, que sería compañero del trabajador. “Eso grábalo. Nos pasamos aquí y nos cobran una tarifa que no gastamos. Los ladrones son ustedes y los abusadores. Si el pueblo no se levanta, si la gente no se levanta, quién sabe hasta donde va a llegar la porquería esa”, dice a la cámara antes de que la secuencia se corte.

😲 Reconocido estilista se 'salió de casillas' porque le iban a cambiar el contador de luz! Jorge Betín les arrebató el medidor a los operarios de Afinia y lo estrelló contra el piso, asegura que es la tercera vez que se lo cambian por supuesto fraude. Sucedió en el barrio… pic.twitter.com/ZLRULdsD4a — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) March 24, 2024

