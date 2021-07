El individuo dejó al menos a 35 personas afectadas por la sustancia que roció indiscriminadamente contra todos.

Según la policía, el gerente de la tienda, al que el ladrón le roció en la cara, fue el más afectado y tuvo que ser llevado a un hospital cercano por problemas respiratorios.

El ladrón, quien, según las descripciones de los testigos y los videos de seguridad, es un hombre corpulento con cabello negro corto y rapado, huyó en un taxi tras cometer el robo, dijeron los medios.

En el video de seguridad del centro comercial se ve al hombre con una bolsa con lo robado en una mano y en la otra el envase de lo que se cree que era un repelente para osos.

Las 15 personas, entre empleados y clientes, que estaban en el establecimiento del Miami International Mall en el que ocurrió el robo, tuvieron que ser atendidas por la inhalación del repelente, al igual que otras que estaban en el centro comercial pero no en la tienda en cuestión.

Un portavoz de la policía de Doral dijo a medios locales que el ladrón de velas puede ser acusado de 35 delitos graves por lo que hizo.

Este video de la cadena NBC da cuenta de lo ocurrido en Florida:

#BREAKING: @DoralPolice says a man dispersed a strong repellant spray at Bath and Body Works inside the #Miami International Mall, injuring 30-40 people.

Police say the suspect also stole candles from the store before getting away in a yellow cab. @nbc6 pic.twitter.com/kgLr243H9B

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) July 17, 2021